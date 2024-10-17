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ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الصويا المكرر بنحو 1000 جنيه في الطن مقابل استقرار الخام والمنزوع.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار زيت الأولين بالأسواق

كما ارتفع سعر زيت الأولين نحو 1500 جنيه للطن، فيما استقر سعر زيت الذرة وعباد الشمس.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالأتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه، بارتفاع 1500 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 60 ألف جنيه.
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ارتفاع الصويا وعباد الشمس، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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باستثناء الأولين، ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت الخام بالأسواق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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