ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:14 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.23 بتوقيت جرينتش.

كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 في المئة.

وانخفض الخامان عند التسوية أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

وهوى الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين ست وسبع في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

كما انخفضت الأسعار على خلفية تراجع علاوات المخاطر وانحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران إلى اضطراب في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين في شأن الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من التفاصيل من الصين في شأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتباطئ.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.93 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.67 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها عند الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.



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