بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:14 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.23 بتوقيت جرينتش. 

كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.84 دولار بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 في المئة.

وانخفض الخامان عند التسوية أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

وهوى الخامان القياسيان بنسب تتراوح بين ست وسبع في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

كما انخفضت الأسعار على خلفية تراجع علاوات المخاطر وانحسار المخاوف من احتمال أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران إلى اضطراب في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم اليقين في شأن الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من التفاصيل من الصين في شأن خططها الواسعة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتباطئ.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود هبطت الأسبوع الماضي، رغم توقعات بارتفاع مخزونات الخام.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن مخزونات الخام هبطت 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.93 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.67 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها عند الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.


 ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق