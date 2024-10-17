بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 07:56 صباحاً - أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد ارتفاعًا يقدر بـ 300 جنيه في الطن، كما ارتفع سعر طن الدقيق المستورد ارتفاعًا نحو 400 جنيه مقارنة بسعره السابق.

<span style=
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

<span style=
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12800 جنيهًا للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.
<span style=
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، كلمتك

 ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
txt

أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

txt

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق