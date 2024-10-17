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أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

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أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

أسعار سيارات 2025.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 07:08 صباحاً - سيارات سيتروين، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، تثبيت أسعار موديلات 2025 خلال  شهر أكتوبر الجاري، شملت سيارات سيتروين سي إليزيه الجديدة.

 

 أسعار سيارات سيتروين سي إليزيه 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين الجديدة في السوق المصري عقب طرح الكثير من موديلات 2025 وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 890 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري 960 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات سيتروين سي اليزيه 

زودت سيارات سيتروين  بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات مع قوة إجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتميز السيارة بتجهيزات عديدة تشمل 4 سماعات وبلوتووث وUSB وشاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال حسب الفئة مع حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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