بعد إطلاقه رسميا، مواصفات هاتف ريلمي C61 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:54 صباحاً - أطلقت ريلمي رسميا هاتف realme C61 ضمن فئة الهواتف الذكية الاقتصادية مع مقاومة للماء والصدمات وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي

يأتي هاتف ريلمي بشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة Full-HD+ عالية للألعاب، ومشاهدة الوسائط، والمهام المتعددة ويأتى بلونين الذهبي المتلألئ والأخضر الداكن.

كما يأتي هاتف realme C61 بمعالج ثماني النواة، مما يوفر أداءً سلسًا وسريعًا حتى مع المهام التي تتطلب طاقة كبيرة؛ مثل الألعاب والفيديوهات.

ويأتى هاتف ريلمي بتصميم خفيف، يضمن الجهاز أقصى درجات الراحة للاستخدام اليومي ويتسم بالمتانة، ومقاومة الصدمات بجانب القدرة على مقاومة للماء مع ضمان لمدة 24 شهر.

ويأتي الهاتف مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين التطبيقات وتخزين كميات كبيرة من البيانات دون التأثير على سرعة أو الكفاءة الهاتف.

يمكن للهاتف ان يظل مشحونًا لمدة تصل إلى يومين دون الحاجة إلى الشحن عبر بطارية تدوم حتى 1200 دورة شحن.

يأتى الهاتف بتقنيات تصوير متطورة عبر نظام الكاميرا الثلاثية حيث يلتقط المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل صورًا واضحة ومفصلة، مع مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

خوارزميات الذكاء الاصطناعي

مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لمستخدمي هاتف ريلمي تحسين جودة صورهم، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تضمن خاصية الوضع الليلى الحصول على صور نابضة بالحياة وحادة.

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