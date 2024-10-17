بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

بعد إقالة يوريتش، روما يقترب من التعاقد مع كلاوديو رانييري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مبيعات الأسلحة ورواتب الجنود أبرزها، مكاسب عديدة للتعاون العسكري لكوريا الشمالية مع روسيا - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:49 صباحاً - سيارات أوبل، طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات أوبل، سيارات أوبل جراند لاند 2025 في السوق المحلي المصري بزيادات جديدة في الأسعار تصل نحو 70 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

ارتفاع أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 في أكتوبر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات  أوبل جراند لاند 2025 كالتالي:

أول فئة هاي لاين غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و699 ألفًا و990 جنيهًا.

ثاني فئة هاي لاين بلس غير متوفرة وآخر سعر لها في ديسمبر مليون و799 ألفًا و990 جنيهًا.

فئة توب لاين بلس مليون و920 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و849 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات أوبل جراند لاند

زودت سيارات أوبل بمحرك  1600 سي سي حقن مباشر للوقود بنزين بقوة 163 حصانًا، كما يأتي المحرك بعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع في 8.6 ثانية وسرعة قصوى 200 كم في الساعة.

 


وتتميز السيارة بتصميم جريء جديد مع مقصورة خالية من المواد الصناعية السامة وشاشة عرض رقمية بالكامل. وتتحد الجماليات الرياضية للسيارة مع الخطوط الألمانية الدقيقة لتوفير حضور فريد على الطريق لجراند لاند الجديدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق