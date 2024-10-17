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تراجع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، وهذه نسبة الانخفاض - أخبار كلمتك

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تراجع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، وهذه نسبة الانخفاض - أخبار كلمتك

تراجع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، وهذه نسبة الانخفاض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:56 صباحاً - أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا تراوح ما بين 6.5 جنيه و7.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 7.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 391.3 جنيه، بانخفاض 6.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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