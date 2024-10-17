تراجع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، وهذه نسبة الانخفاض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:56 صباحاً - أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا تراوح ما بين 6.5 جنيه و7.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وانخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 7.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، كلمتك

سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 391.3 جنيه، بانخفاض 6.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

بتراجع يصل لـ 6 جنيهات، أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق بعد تهديدات قوات الدعم السريع، التموين: احتياطي آمن من اللحوم يكفي احتياجات السوق، ومصر ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.