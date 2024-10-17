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56.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

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56.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

56.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:46 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال  جلسة الأربعاء نحو 56.7 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 923 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 93.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 768 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.76 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 90.24 % خلال الجلسة.

 

تداولات الأربعاء 

 تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13256 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10856 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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