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أسعار سيارات سيتروين C3 موديل 2025 بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

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أسعار سيارات سيتروين C3 موديل 2025 بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

أسعار سيارات سيتروين C3 موديل 2025 بعد طرحها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية، سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2025، خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، بالسوق المصري بدون زيادة في أسعار السيارات، وثباتها بالرغم من ارتفاع الكثير من الموديلات الأخرى. 

 

أسعار سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2025 

ووفر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات سيتروين ، داخل المعارض المصرية وتلاقي الحجوزات من قبل المواطنين، ونستعرض اسعارها في التقرير التالي:

يصل سعر الفئة الأولى فيل مليون و55 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

يصل سعر الفئة الثانية شاين مليون و190 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

 

مواصفات محرك سيارات سيتروين C3

زودت سيارات سيتروين بمحرك 1200 سي سي بقوة إجمالية 110 أحصنة وعزم دوران 205 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مزدوجة بالمصابيح العلوية.

 

 كما توجد مصابيح أخرى أسفل منها مباشرة بينما كشافات الشبورة في الأسفل. وتوجد شبكة تهوية صغيرة في الأعلى وأكبر قليلًا في الأسفل مع تصميم جانبي مميز بالأجزاء المطاطية الشهيرة السوداء من سيتروين في الجانبين التي تعطي سياراتها طابع مميز.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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