زيادة جديدة في أسعار بيبسى وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - أسعار بيبسي كولا مصر، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن أن شركة بيبسي كولا مصر قررت رفع سعر عدد من منتجاتها في الأسواق،

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر المقبل

وأشار «المنوفي» إلى إرسال شركة بيبسي قائمة تشمل أسعارها الجديدة، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز بداية من نوفمبر

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الجديد، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ونستعرض أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا للقائمة الجديدة لمنتجات شركة بيبسي كولا، التي جاءت كالآتي:

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

وارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

وارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.

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