توقعات بخفض المركزى الأوروبى أسعار الفائدة فى اجتماع الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - يعقد البنك المركزى الأوروبي اجتماعا غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بتخفيضها.

تتوقع الأسواق أن يخفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الإيداع باجتماع الغد الموافق 17 أكتوبر 25 نقطة أساس إلى 3.25% يأتي هذا بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% بأقل من المستهدف البالغ 2%

وكان قد أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 3.5%، وذلك في ثاني تحرك لخفض الفائدة خلال 2024.

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