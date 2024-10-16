تباين أداء المؤشرات الأوروبية مع إغلاق جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أغلقت الأسواق الأوروبية تعاملات جلسة الأربعاء 16 أكتوبر على تباين، حيث قادت أسهم الرقائق والسلع الفاخرة الخسائر بعد تحذيرات المبيعات.

انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.97 نقطة أو بنسبة 0.19% إلى مستوى 519.60 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية.

كما أغلق مؤشر DAX الألماني على هبوط 53.38 نقطة أو بنسبة 0.27% إلى مستوى 19432.81 نقطة.

الموشر البريطانى والفرنسى

بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني 79.79 نقطة أو بنسبة 0.97% عند الإغلاق إلى مستوى 8329.07 نقطة، بعد أن أظهرت أحدث البيانات البريطانية أن معدل التضخم انخفض بشكل حاد إلى 1.7% في سبتمبر

ويعزز الانخفاض الحاد للتضخم من 2.2% في أغسطس من التوقعات بأن بنك إنكلترا سيخفض أسعار الفائدة في نوفمبر

وهبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 29.97 نقطة أو بنسبة 0.40% عند الإغلاق إلى مستوى 7492 نقطة.

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