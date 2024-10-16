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تثبيت أم تخفيض سعر الفائدة؟ خبير يكشف اتجاه البنك المركزي (فيديو) - أخبار كلمتك

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تثبيت أم تخفيض سعر الفائدة؟ خبير يكشف اتجاه البنك المركزي (فيديو) - أخبار كلمتك

تثبيت أم تخفيض سعر الفائدة؟ خبير يكشف اتجاه البنك المركزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - اسعار الفائدة، كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، عن توقعاته بشأن نية وتوجه البنك المركزي خلال اجتماعه غدا بشأن سعر الفائدة.

هل يتجه البنك المركزي إلي تخفيض سعر الفائدة؟

وأكد خلال حديثه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمر مستبعد، والاتجاه الأرجح تثبيت الفائدة.

ولفت إلى أنه من الوارد غدًا إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة ولكن الاتجاه الأرجح هو التثبيت.

الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. التضخم يسيطر على المشهد لتحديد مصير الفائدة.. وهذه أبرز التوقعات

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

ارتفاع معدلات التضخم في مصر عكس العالم

وأشار إلي أن معدل التضخم في العالم بدأ ينحسر وينخفض وهذا ما أدى الي قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا إلي تخفيض الفائدة.

 

صعوبة قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة

وأوضح أن معدل التضخم في مصر شهد ارتفاعا الشهر الماضي وهذا أمر متوقع بفعل ما اتخذ من قرارات حكومية في إطار ضبط الأداء الاقتصادي ككل وبالتالي سيكون من الصعب على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا تخفيض اسعار الفائدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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