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خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تعامل الدولة مع الرمال البيضاء - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تعامل الدولة مع الرمال البيضاء - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تعامل الدولة مع الرمال البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن وقف استيراد السلع غير الضرورية لن يكون سهلًا على بعض المواطنين، ولكن عند المقارنة بين التخلي عن الشامبو المستورد أو استيراد الدواء فالطبيعي سيتم اختيار المنتج الضروري.

حوار مجتمعي لتقليل فاتورة الاستيراد

ولفت خلال حديثه ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور" إلى ضرورة إعداد حوار مجتمعي لتحديد ما يمكن أن نتخلى عنه لمدة عام، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون مقترنا بوجود دراسة علمية حول وقف المنتجات كاملة الصنع، واستيراد مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات للخامات الموجودة في مصر، لكي يتم توفير منتج بسعر جيد.

ضرورة خفض الفاتورة الاستيرادية

وتابع: هناك ضرورة لخفض الفاتورة الاستيرادية لمصر، والتركيز على شراء الخامات وخطوط الإنتاج، ووقف استيراد المنتجات كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الزجاج رغم امتلاكها لـ الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج ما يعني أنه لا يتم استغلالها وتصديرها مادة خام وإعادة استيرادها بعد القيمة المضافة المتمثلة في صناعتها خارجيا.

وأضاف أن هناك ضرورة لوقف استيراد السلع التي لديها مثيل محلي، أو السلع غير الضرورية والعمل على تصنيع هذه السلع محليًا.

وأشار إلى أن أحد أهداف العولمة تحويل العالم أجمع لنمط استهلاكي واحد، وهذا أدى لرفع فواتير الاستهلاك في مصر،  خاصة وأن الأفلام والمسلسلات أدت لخلق رغبة استهلاكية لدى المواطن، وهناك ضرورة لمواجهة هذه الحملة لحملة مضادة  نتحدث فيها عن الإنسان الحقيقي والواقعي، وليس الإنسان الافتراضي الذي يؤدي لصنع نموذج استهلاكي.

خبير اقتصادي: تصدير المواد الخام أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية

وواصل هناك ضرورة لإطلاق حوار مجتمعي حول وقف استيراد السلع غير الضرورية، ولا يجب أن يقتصر هذا الحوار على المستهلكين، معقبا: "مينفعش نساوي بين الدولار الذي يستخدم لاستيراد القمح والدولار الذي يستخدم لاستيراد الشامبو".

وشدد، على ضرورة عدم تصدير الفواكه والخضروات، لأن تصدير هذه المنتجات يعني تصدير مياه إلى الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تصدير هذه السلع والمنتجات مصنعات، وليس خضروات وفواكه بدون تصنيع.

وأوضح أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو تصدير المواد الخام من خضار وفاكهة، مشيرًا إلى أن المواد الخام تُصدر بنصف أرقام المُصنعات والمنتجات.

وأشار إلى أن هناك اَفة في صناعة الملابس في مصر تتمثل في تقليد الماركات الأجنبية، لأن هذا يمنع من تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالماركات المصرية، لأن هذا من شأنه أن يروج للمنتج المحلي داخليًا وخارجيًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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