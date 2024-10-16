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البخشوان: زيادة حجم التبادل التجاري المصري - السعودي بعد زيارة بن سلمان - أخبار كلمتك

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البخشوان: زيادة حجم التبادل التجاري المصري - السعودي بعد زيارة بن سلمان - أخبار كلمتك

البخشوان: زيادة حجم التبادل التجاري المصري - السعودي بعد زيارة بن سلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أكد المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر في بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، علاوة على توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

أهمية زيارة محمد بن سلمان لمصر

وأضاف البخشوان خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار” أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحظى بأهمية كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة شديد الحساسية بسبب ما تمر به المنطقة من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الصراع المسلح في السودان، والتوترات في البحر الأحمر والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة العالمية.

التنسيق الكامل مع السعودية

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا، الأمر الذي انعكس إيجابا على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن التنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقًا من أرضية مشتركة وهي رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، خاصة تلك التي تُشكل تهديدًا لاستغلال الأراضي العربية وسيادتها.

تعزيز النمو الاقتصادي مع السعودية

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية نموذج يحتذى في التعاون العربي، والتعاون الاقتصادي بين البلدين يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية تتميز دائما بالعمق وثبات الموقف تجاه القضايا المشتركة.

تعاون عسكري اقتصادي مصري سعودي

ونوه بأن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر تعكس حجم التطور في العلاقات المصرية السعودية في عهد الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، سواء من خلال تعزيز  التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإعلان الشراكة الإستراتيجية خاصة وأن المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر  لمصر في الشرق الأوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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