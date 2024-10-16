البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قبل اجتماع البنك المركزي المصري لبحث أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس قام التجارى الدولى مصر باللجوء إلى تخفيض الفوائد على الشهادات.

تخفيض الفائدة على شهادات الادخار

خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر، أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% على 3 أنواع شهادات ادخار للعائد الثابت.

ويسرى قرار التخفيض والتعامل به اعتبارا من أمس الثلاثاء 2024.10.15

وتعد هذه المرة الثانية التى يتم فيه الخفض خلال العام الجارى، وجاءت تفاصيل أسعار الشهادات ونسب الفائدة بعد التحديث الجديد كالتالى:

تفاصيل شهادات بنك سى اى بى

- الشهادة الثلاثية"Prime": تراجع سعر الفائدة إلى 18% سنويا بدلا من 20%، ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية "Plus": انخفض سعر الفائدة إلى 19% بدلا من 21%.

وتم خفض الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية "Premium": تراجع العائد إلى 20% سنويا بدلا من 22%، ويصرف العائد شهريا.

وتم خفض الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

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