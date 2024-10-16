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البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات - أخبار كلمتك

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البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات - أخبار كلمتك

البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قبل اجتماع البنك المركزي المصري لبحث أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس قام التجارى الدولى مصر باللجوء إلى تخفيض الفوائد على الشهادات.

تخفيض الفائدة على شهادات الادخار

 

خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر، أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى  2% على 3 أنواع شهادات ادخار للعائد الثابت.

ويسرى قرار التخفيض والتعامل به اعتبارا من أمس الثلاثاء 2024.10.15

وتعد هذه المرة الثانية التى يتم فيه الخفض خلال العام الجارى، وجاءت تفاصيل أسعار الشهادات ونسب الفائدة بعد التحديث الجديد كالتالى:

تفاصيل شهادات بنك سى اى بى 

 

- الشهادة الثلاثية"Prime":  تراجع سعر الفائدة إلى 18% سنويا بدلا من 20%، ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

 

- الشهادة الثلاثية "Plus": انخفض سعر الفائدة إلى 19% بدلا من 21%.

 

وتم خفض الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

 

- الشهادة الثلاثية "Premium": تراجع العائد إلى 20% سنويا بدلا من 22%، ويصرف العائد شهريا.

 

وتم خفض الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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