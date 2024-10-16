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خبير اقتصادي: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للجبن - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للجبن - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للجبن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - كشف الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استيراد سلع كمالية أو رفاهية بقيمة 5 مليارات دولار أمر كبير مقارنة بحجم الواردات المصرية التي تقدر بـ95 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن السلع الترفيهية تمثل ما يُقدر بـ5% من حجم الاستيراد.

حجم استيراد مصر من الجبن

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن حجم استيراد الجبن يقدر بـ1.2 مليار دولار في دولة منتجة للألبان، مشيرًا إلى أن توجيه هذه الأموال لاستيراد القمح أو السلع الضرورية أو السلع الداخلة في الصناعة من شأنه أن ينعكس على المواطن بالإيجاب.  

حجم استيراد مصر من الشامبر 

ولفت إلى أن مصر تستورد شامبو بـ400 مليون دولار، وهذا رقم ضخم جدًا، في ظل وجود منتج محلي جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه ليس ضد حق الشخص في استخدام منتج مستورد، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا الأوضاع  في المنطقة التي تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

قصة اقتصاد الحرب 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في ظل الحروب الموجودة في المنطقة يعتبر اقتصاد حرب، ولذلك يجب أن نتخلى عن الأشياء غير الضرورية لتوفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية من قمح ومحروقات، بدلًا عن الجبن والشامبو المستورد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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