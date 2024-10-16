الذهب يعزز مكاسبه مع تراجع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، الأربعاء، وسط تراجع الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وينتظر المتعاملون مزيدا من البيانات الاقتصادية الأميركية لاستقاء مؤشرات عن الجدول الزمني لخفض المحتمل لأسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة تقريبا إلى 2678.70 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:43 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل سبعة دولارات عن ذروة قياسية بلغت 2685.42 سجلها الشهر الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2695.30 دولار.

انخفاض الفائدة والتأثير على الذهب

ويزيد الاستثمار في الذهب كملاذ آمن خلال انخفاض أسعار الفائدة وفي أثناء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الذهب.

بيانات اقتصادية توثر على الذهب

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي تصدر غدا الخميس.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي لا يزال على المسار لمزيد من التخفيضات هذا العام إذا استمرت البيانات متماشية مع التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 31.85 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 991.24 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1015.75 دولار.

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