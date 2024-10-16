رئيس البريد تفتتح مركز الطباعة الرقمية، تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - افتتحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الأربعاء، مركز الطباعة الرقمية الجديد بمطابع البريد بمدينة نصر، بعد تطويره وتجهيزه بأحدث نظم الطباعة العالمية.

تفاصيل افتتاح المركز الجديد

المركز الجديد مزود بأحدث وحدة متخصصة ومجهزة بتكنولوجيا الطباعة الرقمية، التي تعمل بتقنية "إنك جيت" لينضم المركز إلى منظومة مطابع البريد المصري المتكاملة التي تشمل (مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بجميع أنواعها، ومركز الطباعة المؤمنة وطباعة الطوابع البريدية) لتصبح مطابع البريد قادرة على تلبية احتياجات البريد المصري من هذه الصناعة، وأيضا تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في خدمة مؤسسات القطاعين العام والخاص.

حضر الافتتاح المهندس أحمد عمر رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال، والمهندس محمد محمود مدير عام مطابع مؤسسة الاهرام، والمهندس عبد العزيز ابراهيم مدير عمليات النشر بدار نهضة مصر للطباعة والنشر، والمهندس ايمن عبد المجيد مدير عام مطابع الازهر، والدكتور جورج نوبار عميد كلية الفنون جامعة بدر، والدكتور أشرف رضا استاذ بكلية الفنون، وجميع القيادات الادارية والتنفيذية بالهيئة القومية للبريد.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مطابع البريد المصري تعد من أهم المطابع وأعرقها في مصر والشرق الأوسط ولديها من الإمكانات والمقومات التي تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع المطابع بالاعتماد على نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية".

اشارت إلى أن مركز الطباعة الرقمية الجديد يعد إنجازًا جديدًا وإضافة قوية لمنظومة العمل بمطابع البريد المصري، تمكّنها من تقديم حزمة متكاملة من خدمات الطباعة الرقمية والطباعة المؤمنة وإصدار البطاقات وطباعة الطوابع البريدية، وذلك بأعلى مستويات الجودة العالمية في عالم الطباعة.

أوضحت داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن إدخال وحدة متطورة للطباعة الرقمية بهذا المستوى المتقدم، ودعمها بأحدث وحدة طباعة تعمل بنظم مؤمنة بالكامل، ضمن منظومة عمل مطابع البريد المصري، يعد بمثابة تطوير غير مسبوق لمطابع البريد، يساهم في تقديم حلول مختلفة في مجال الطباعة الحديثة للعديد من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية، حيث إنها تستطيع طباعة جميع أنواع الطباعة، وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات والجامعات؛ من طباعة رقمية تتميز بطباعة البيانات المتغيرة، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني وتوصيلها للعملاء، والمطبوعات المختلفة والمؤمنة، باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل"الطوابع والشيكات"، بالإضافة إلى أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع، والتي تشمل التحكم في عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج وجودة الألوان وحتى المراحل النهائية للمنتج، بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الجودة للعملاء.

كما قامت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل واستهلت سيادتها بالمرور على مركز المطابع المؤمنة ومركز إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، ومركز المطابع الرقمية وأقسام التصميم والتنفيذ والمونتاج بالمطابع.

خدمات البريد المتكاملة

كما تفقدت رئيس الهيئة مكتب بريد المطابع ومكتب بريد الـ“Drive Thru" الذي يقدم جميع الخدمات من داخل السيارة، حيث يمكٌن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية بكل سهولة وهم في السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.