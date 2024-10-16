بقيمة 25 جنيه، ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 25 جنيها في الأسواق، اليوم الأربعاء 16-10-202

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4142 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3625 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3107 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29000 جنيه، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.56 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 990.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.47 دولار.

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