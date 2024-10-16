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اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بالتسويق الجيد للفرص التصنيعية - أخبار كلمتك

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اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بالتسويق الجيد للفرص التصنيعية - أخبار كلمتك

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بالتسويق الجيد للفرص التصنيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة التسويق الجيد للفرص التصنيعية فى مصر، وأكد أن ما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي - أثناء افتتاحه محطة قطارات الصعيد  - من فواتير استيرادية بمليارات الدولارات لسلع سهلة الصنع تمثل فرصا استثمارية ممتازة لرجال الأعمال المحليين.

وأشاد رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  لرجال الأعمال بتغيير سياستهم الاستيرادية الى سياسات تصنيعية بعد توجيهه انتقاد صريح  للفاتورة الاستيرادية لمصر وتركيزه على الإشارة لقيمة بعض السلع الاستهلاكية التى  تسبب نزيفا لموارد النقد الأجنبى رغم إمكانيات تصنيعها مؤكدا أن تلك الانتقادات ستغير من بعض الخطط الاستثمارية لرجال الاعمال المستوردين من الخارج.

وأكد السقطى أنه يجب توسيع الحوار بين الحكومة والمستثمرين فيما يخص آليات تشجيع الانتاج المحلى  وتسهيل عمليات استيراد خطوط الانتاج والمواد الخام طبقا لأحدث التكنولوجيات وتقديم المساعدات الفنية المطلوبة فى تصنيع المنتجات محليا بمواصفات تنافس المستورد على أرفف سلاسل المحلات التجارية.

وقال إن القطاعات غير الانتاجية تستحوذ على الجزء الأكبر من استثمارات رجال الأعمال بسبب سرعة دوران رأس المال مشيرا الى أن التكلفة الاستثمارية لبناء المصانع فى مصر هى تكلفة مرتفعة جدا على المستثمرين المحليين لذلك لابد من دراسة آليات تسمح بسرعة إنشاء المصانع وتشغيلها وفقا للمعايير المطلوبة وتوفير فرص للتعاقد مسبقا على إنتاجها وفقا للمواصفات المطلوبة فى القطاعات التى تستورد المنتجات من الخارج مع تقديم بعض الحوافز غير المالية لكلا الطرفين.

ودعا السقطي الجهاز الإداري للدولة إلى تقديم توضيحات دقيقة وشاملة حول الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار في مصر مؤكدا أن المستثمر يحتاج إلى معلومات واضحة وشفافة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضاف السقطي أن هدف المستثمر هو تحقيق الربح، وبالتالي يجب على الجهاز الإداري تقديم كافة البيانات المالية بشفافية لتوجيه المستثمرين نحو الفرص المتاحة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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