بسبب شائعات "عضة ثعبان"، شعبة الخضراوات تكشف سبب ثقوب الطماطم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - استنكرت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحذيرات بأن الثقوب في ثمار الطماطم سببها عضات الثعابين.

شائعة عضة الثعبان لثمار الطماطم هدفها الإضرار عمدًا بسمعة الصادرات المصرية

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة لـ «كلمتك» إن انتشار منشورات عضة الثعبان لثمار الطماطم؛ ما هي إلا شائعة مغرضة هدفها إحداث بلبة في السوق المصري، والإضرار عمدًا بسمعة الصادرات المصرية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة، كلمتك

السبب في ثقوب الطماطم هي الذبابة البيضاء و«ذبابة التوتا ابسلوتا»

وأضاف «النجيب»أن سبب ثقوب الطماطم هي الذبابة البيضاء و«ذبابة التوتا ابسلوتا»، أو ما يطلق عليها «سوسة الطماطم»، التي تصيب ثمار الطماطم فتحدث هذه الثقوب، وليس بسبب عضات الثعابين.

الثعابين لا تتغذى على الخضراوات مثل الطماطم

واستطرد قائلًا: «الثعابين لا تتغذى على الخضراوات مثل الطماطم، بل تتغذى على الفئران وبعض الطيور والضفادع وغيرهم».

الطماطم المصرية مطابقة للمواصفات ولا يوجد منها أي ضرر

وتابع: أتحدى أن يكون أي مواطن أصابه تسمم من ثمار الطماطم في أي وقت، وهذا لم يحدث، فالطماطم المصرية مطابقة للمواصفات، ولا يوجد منها أي ضرر.

أسباب انتشار الشائعات حول الطماطم بالتزامن مع بدء انخفاضها

وأشار «النجيب» إلى أن انتشار الشائعات بشأن الطماطم في هذا التوقيت؛ هدفه إحداث خلل في السوق المحلي، خاصة مع بدء انخفاض سعر الطماطم بالأسواق، مع زيادة المعروض من الطماطم تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

شعبة الخضراوات تشكل لجنة للتأكد من سلامة الطماطم

وكشف «النجيب» أن شعبة الخضراوات والفاكهة قامت بتشكيل لجنة مع انتشار الشائعات حول الطماطم، وأن هذه اللجنة تفقدت الأسواق للتأكد من سلامة الطماطم، وتأكدت اللجنة من سلامتها وعدم وجود أي خطر أو ضرر منها.

مناشدة المواطنين عدم تصديق هذه الشائعات

وناشد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين بعدم الالتفات أو تصديق مثل هذه الشائعات المغرضة التي لها أهداف تضر بالصالح العام.

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