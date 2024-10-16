رئيس الجمارك يقرر إنابة عدد من قيادات المصلحة بوظيفة مدير عام الإدارة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٤ بخصوص إنابة عدد من قيادات المصلحة بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمدة عام، أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا.

وجاءت الأسماء والتكليفات الجديدة كالآتي:

1- محمد عبد اللطيف كامل الصبغ مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد بالإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة

الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية



۲- سماح عبد العزيز عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

٣- أحمد السيد خليفة خليل مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

٤- نجلاء سید محمد سليمان مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الامن والخدمات المالية والإدارية.

٥- أحمد مصطفي رجب عكاشة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية

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