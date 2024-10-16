أسعار سيارات أوبل كروس لاند 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - استقبل السوق المصري سيارات أوبل كروس لاند الجديدة 2025 في مصر بدلًا من موديلات 2024، وذلك في إطار طرح سيارات 2025 بالمعارض المصرية خلال الفترة الحالية.

أسعار سيارات أوبل كروس لاند 2025 في مصر

واكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية اوبل ثبات اسعار سيارات أوبل كروس لاند الجديدة 2025 عقب طرحها في مصر ونرصدها في التقرير التالي:

أول فئة اليجانس آخر سعر لها مليون و79 ألف و990 جنيه آخر سعر وغير متوفرة حاليًا.

ثاني فئة توب لاين مليون و350 ألف جنيه بنفس السعر السابق بزيادة فقط 100 جنيه.

مواصفات محرك سيارات أوبل كروس لاند في مصر

وزودت سيارات اوبل كروس لاند الفيس ليفت في السوق المصري بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 110 حصان بالإضافة الي ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وبما يوفر للسيارة القدرة على التسارع الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة.

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