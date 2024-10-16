قفزة في أسعار البصل بالأسواق، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - سجلت أسعار البصل ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأربعاء، لتستمر موجة ارتفاعات سعر البصل التي بدأت منذ الأسبوع الماضي، ليصل سعر كيلو البصل إلى 25 جنيهًا مقابل 13 جنيهًا الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

أسعار البصل في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار البصل في أسواق التجزئة وفي سوق العبور لجملة الخضراوات، فضلًا عن سعر البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ في السطور الأتية:

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار البصل الأحمر وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفع سعر البصل الأحمر في الأسواق مسجلًا متوسط قدره 15.2 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأحمر ما بين 8 جنيهات و22 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار البصل الأبيض وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع أيضًا سعر البصل الأبيض ليبلغ متوسط أسعاره نحو 15.5 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأبيض ما بين 8 و25 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

سعر البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن سعر البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فجاء كالأتي:

بلغ سعر بصل قاروما نحو 19 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر بصل أحمر نحو 20 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو بصل أبيض نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بصل ذهبي نحو 56 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

تصل لـ 8 جنيهات قفزة في سعر البصل بسوق الجملة

وقفزت أسعار البصل الأبيض في سوق العبور للجملة بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعره في الأول من أكتوبر الجاري، كما ارتفع سعر البصل الأحمر بنحو جنيهين.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كلمتك

أسعار البصل في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وعن أسعار البصل في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 21 جنيهًا، تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.