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50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة - أخبار كلمتك

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50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة - أخبار كلمتك

50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:22 مساءً - كشف الوكيل المحلي  لسيارات  KGM الكورية في مصر،  عن أسعار موديلات KGM توريس الجديدة 2025 في السوق المحلي المصري بعد ارتفاع   أسعارها خلال شهر اكتوبر الحالي، المتاثرة بوقف الاستيراد وعودة المدارس.

أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة 
 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية KGM كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة  التي فرضت علي السيارات خلال شهر اكتوبر وهي كالتالي: 
 

توريس كمفورت بسعر مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و650 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

الفئة الثانية مليون و800 ألف جنيه بدلًا من مليون و750 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
 

لاكشري غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و899 ألف جنيه.
 

KGM بلس وهي الفئة الجديدة المقدمة لمصر في يوليو الماضي ووصل سعرها الي 2 مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.


أدفنتشر بلس دفع رباعي 2 مليون و130 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و80 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه. 

مواصفات محرك سيارات KGM توريس
 

زودت  السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 163 حصانًا، وأقصى عزم يبلغ 280 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ودفع كلي اختياري واستهلاك وقود 13.7 كم لكل لتر. وقد تم استخدام مجموعة المحركات بالفعل في الكروس أوفر KGM كوراندو.

وتأتي بعجلة قيادة بتصميم مربع بغطاء جلدي وأزرار لوظائف مختلفة. وتتوفر شاشة 12.3 بوصة وفتحات تكييف للصف الثاني وشحن لاسلكي للهاتف. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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