50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:22 مساءً - كشف الوكيل المحلي لسيارات KGM الكورية في مصر، عن أسعار موديلات KGM توريس الجديدة 2025 في السوق المحلي المصري بعد ارتفاع أسعارها خلال شهر اكتوبر الحالي، المتاثرة بوقف الاستيراد وعودة المدارس.

أسعار سيارات KGM توريس موديل 2025 الجديدة



واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية KGM كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي فرضت علي السيارات خلال شهر اكتوبر وهي كالتالي:



توريس كمفورت بسعر مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و650 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



الفئة الثانية مليون و800 ألف جنيه بدلًا من مليون و750 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



لاكشري غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و899 ألف جنيه.



KGM بلس وهي الفئة الجديدة المقدمة لمصر في يوليو الماضي ووصل سعرها الي 2 مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



أدفنتشر بلس دفع رباعي 2 مليون و130 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و80 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات KGM توريس



زودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 163 حصانًا، وأقصى عزم يبلغ 280 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ودفع كلي اختياري واستهلاك وقود 13.7 كم لكل لتر. وقد تم استخدام مجموعة المحركات بالفعل في الكروس أوفر KGM كوراندو.

وتأتي بعجلة قيادة بتصميم مربع بغطاء جلدي وأزرار لوظائف مختلفة. وتتوفر شاشة 12.3 بوصة وفتحات تكييف للصف الثاني وشحن لاسلكي للهاتف.

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