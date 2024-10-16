مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - الذهب، شهد سعر جرام الذهب، حالة من الاستقرار في بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، بالأسواق المحلية.
وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4125 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
49e665d0b0.jpg
الذهب - كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3610 جنيهات للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
c814600107.jpg
أسعار الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3094 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.
16b4d5525e.jpg
سعر جرام الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2406 جنيهات للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2062 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1547 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق