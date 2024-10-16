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سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - سعر الدولار،  شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا بحركة تعاملات صباح اليوم الاربعاء 16 أكتوبر 2024، في البنك المركزي المصري. 
وترصد “كلمتك”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

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البنك المركزي المصري  - كلمتك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

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بنك مصر - كلمتك 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.48 جنيها للشراء و48.58 جنيها للبيع.

 

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البنك الأهلى - كلمتك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.48 جنيها للشراء و48.58 جنيها للبيع.

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البنك التجارى - كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.49  جنيها للشراء و48.59 جنيها للبيع.

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بنك قطر - كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.49 جنيها للشراء و48.59 جنيها للبيع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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