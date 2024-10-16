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انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا جديدا في الأسواق اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، تراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 72 و73 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.4 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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