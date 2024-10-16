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غياب سيارات سيتروين سي إليزيه عن السوق المحلي - أخبار كلمتك

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غياب سيارات سيتروين سي إليزيه عن السوق المحلي - أخبار كلمتك

غياب سيارات سيتروين سي إليزيه عن السوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:53 صباحاً - سيارات سيتروين، أكد الوكيل لعلامة سيتروين، غياب سيارات سيتروين سي إليزيه، عن السوق المحلي لوقف استيراد السيارات من منتصف مايو الماضي حتى الآن، مما تسبب في ارتفاع أسعار بعض الموديلات وغياب الآخر.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، أسعار سياراتها كموديلات 2025 في شهر أكتوبر الجاري وشملت القائمة تثبيت للأسعار لبعض الفئات أو انخفاض في سعر موديلات بعينها وجاءت الأسعار للسيارة كالتالي: 
كمفورت 890 ألف جنيه.
لاكشري 960 ألف جنيه.


مواصفات محرك سيتروين سي إليزيه

وتتوفر السيارة في مصر بمحرك 1600 سي سي 4 سلندرات مع قوة إجمالية تصل إلى 115 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بتجهيزات عديدة تشمل 4 سماعات وبلوتوث وUSB وشاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال حسب الفئة مع حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 إيرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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