مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

تفاصيل خدمات بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل خدمات بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

تفاصيل خدمات بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:49 صباحاً - أكد بنك القاهرة أنه بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للادخار تحت مظلة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١٥ حتى ٣١ أكتوبر يقدم البنك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار ما يلي:

• فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
• إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
• إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا. 
• إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.
• إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي.

اجتماع البنك المركزي 

ومن جانب آخر ما بين التثبيت والانخفاض يظل التوقعات الخاصة بما ستكون عليه أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم وتحديدا في 17 أكتوبر المقبل. 

ولأول مرة منذ فترة طويلة تخرج زيادة أسعار الفائدة من سباق توقعات الخبراء، لا سيما مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار العائد إعلانا بتراجع التضخم وبدء عودته إلى مسار العودة للوراء.

وينتظر الملايين في مصر قرار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ولجنة السياسات النقدية التي يترأسها في 17 أكتوبر، وما ستسفر عنه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة وآليات التعامل من البنك المركزي مع المتغيرات الحالية في السوق المصرفي، وما يرتبط بعوامل تراجع التضخم حسب الأرقام المعلنة مؤخرًا من البنك المركزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مؤشر بلومبرج يكشف الفرق بين ثروة إيلون ماسك ومؤسس أمازون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق