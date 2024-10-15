نيسان تشارك في الدورة الأولى لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:00 مساءً - شاركت نيسان، في الدورة الأولى لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، لدعم مستقبل السيارات الكهربائية في مصر وأفريقيا، واستجابة لتوجيهات رئيس الدولة لدعم الطاقة الحديثة.

واستعرضت نيسان مصر ثورتها التكنولوجية e-POWER التي تمثل بوابة هامة للتحول إلى السيارات الكهربائية في السوق الإفريقية. تعتمد تكنولوجيا e-POWER بالكامل على محرك كهربائي لتوفير تجربة قيادة سلسة وسريعة تحاكي السيارات الكهربائية بنسبة 100%، كما أنها تستخدم تكنولوجيا السيارة الكهربائية الخاصة بسيارة نيسان LEAF، مدعومة بمحرك بنزين فعّال لشحن حزمة بطاريات الليثيوم أيون خفيفة الوزن، بينما تعمل تكنولوجيا e-4ORCE على تحسين عيوب التحكم في الدفع الرباعي وآليات القيادة، بما يتيح أداءً استثنائيًا في التسارع والثبات على الطرق، كما قدمت الشركة عرضًا مميزًا لسيارة X-Trail مع إتاحة الفرصة لتجربة قيادتها واستكشاف مزايا السيارة والتعرف على إمكانياتها الفريدة التي تدعم التحول نحو وسائل تنقل مستدامة وأكثر كفاءة.



وفي ذات السياق أوضح المهندس محمد عبد الصمد، أن تكنولوجيا e- POWER هي بوابة للعملاء الغير مستعدين لاتخاذ خطوة لاقتناء السيارات الكهربائية بشكل كامل، حيث إن هذه التقنية تساعد في تقريب المسافات نحو خطوة امتلاك السيارات الكهربائية.

تناولت الجلسة أيضًا التحديات التي تواجه هذه التكنولوجيا وآفاق تبنيها على نطاق واسع، بالإضافة للتطورات الحديثة في هذا المجال.

وانعقدت قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال السيارات من مختلف الجنسيات، حيث تم مناقشة أحدث التطورات التكنولوجية ودعم التحول إلى وسائل النقل النظيفة. ساهمت القمة في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية لتسريع الانتقال إلى النقل المستدام في مصر والمنطقة.

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