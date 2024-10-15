تحويلات المصريين العاملين بالسعودية تسجل 8.3 مليار دولار خلال 2022 /2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى مصر في زيارة تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وتستهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض.

وتتمتع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بالقوة والتميز، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية



وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بلغت بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022

قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر

وبلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والسعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

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