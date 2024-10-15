4.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة رسمية، تستهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض. وتتمع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بالقوة والتميز، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة.

وجاءت الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

4.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال النصف الأول

وأشارت نتائج نشرة التجارة الخارجية لشهر يونيه الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، بلغ 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023. واشارت النشرة الى استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.

ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والسعودية

وأوضح ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والسعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

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