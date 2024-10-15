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أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض المانجو وارتفاع البرتقال في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض المانجو وارتفاع البرتقال في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض المانجو وارتفاع البرتقال في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/15/2024 4:00:49 PM

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

 أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا.

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أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 «كلمتك» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 5 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  7. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو جوافة من 5 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  12. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  13. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  14. تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق
  15. تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  16. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 24 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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