تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:51 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن التباين مازال يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية في تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع.



مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.5% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11953 نقطة، وسط تداولات تصل إلى 6.5 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.

أسواق المال الخليجية، كلمتك



ارتفاع مؤشر الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.89% وهي تقدر ب 56 نقطة ليصل الي 6374 نقطة وسط قيم تداول تصل الي35 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



أداء المؤشرات الاماراتية

تباين أداء المؤشرات الإماراتية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.08% وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل الي 4458 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي حيث انخفض 0.37% وهي تقدر بـ 35 نقطة ليصل إلى 9268 نقطة، وسط قيم تداول تصل إلى 3 مليارات درهم للسوقين بنهاية جلسة التداول.

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

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