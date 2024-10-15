ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:46 مساءً - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024.

تنشر كلمتك أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لها على المستوى المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم، كلمتك

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3595 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3081 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28760 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.

واستقر الذهب عند 2646.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2685.42 دولار الشهر الماضي، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ممثلو ثلاثة بنوك مركزية في المؤتمر السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك الذهبية، إن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1020.50 دولار.

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