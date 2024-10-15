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وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي أهمية بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية - أخبار كلمتك

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وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي أهمية بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي أهمية بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:20 مساءً -  واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، واجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

 

تنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية

 أكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجها بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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