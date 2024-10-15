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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06%  عند مستوى 30418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42%  عند مستوى 37942 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75%  عند مستوى 13238 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29%  عند مستوى 7505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42%  عند مستوى 10645 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05%  عند مستوى 3177 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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