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أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300 في أكتوبر - أخبار كلمتك

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أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300 في أكتوبر - أخبار كلمتك

أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300 في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:26 مساءً -  سيارات الفان، ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الجوكر الفان N300  الـ 8 راكب، بالسوق المحلي خلال شهر اكتوبر الجاري، وبلغت قيمة الزيادة نحو  30 ألف جنيه، ومن المقرر تطبيقها اليوم الثلاثاء داخل المعارض المصرية.


أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300 

 وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه الفان، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي التحقت بأسعار سيارات خلال شهر أكتوبر الجاري، وهي كالتالي: 
 يصل سعر الفئة الوحيدة المتاحة زجاج مظلل بسعر 546.500 ألف جنيه بدلًا من 513.500 ألف جنيه بزيادة 33 ألف جنيه عن السعر السابق. 

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مواصفات محركات سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300

 زودت  السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 81 حصان وعزم دوران 108 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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