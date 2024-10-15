أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300 في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - سيارات الفان، ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الجوكر الفان N300 الـ 8 راكب، بالسوق المحلي خلال شهر اكتوبر الجاري، وبلغت قيمة الزيادة نحو 30 ألف جنيه، ومن المقرر تطبيقها اليوم الثلاثاء داخل المعارض المصرية.



أسعار سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه الفان، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي التحقت بأسعار سيارات خلال شهر أكتوبر الجاري، وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الوحيدة المتاحة زجاج مظلل بسعر 546.500 ألف جنيه بدلًا من 513.500 ألف جنيه بزيادة 33 ألف جنيه عن السعر السابق.

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مواصفات محركات سيارات شيفروليه الفان الجوكر N300

زودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 81 حصان وعزم دوران 108 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

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