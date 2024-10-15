بـ 15 شركة محلية، مصر تشارك فى أكبر معرض للاستيراد والتصدير بالصين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - شاركت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، فى معرض canton fair "كانتون 2024"، في قوانغتشو بالصين، بالتنسيق مع مركز التجارة الخارجية الصيني.

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات: إن مشاركة مصر فى معرض canton fair تأتي ضمن مخطط الهيئة المصرية للمعارض للمشاركة فى نحو 140 معرضا دوليا بمختلف دول العالم خلال المرحلة الحالية لتحقيق هدف نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالخارج.

معرض كانتون بالصين

وذكر رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن معرض كانتون بالصين يعد من أضخم الفعاليات فى مجال الاستيراد والتصدير، حيث صممت هيئة المعارض جناحا مصريا على مساحة 423 م2 لعرض منتجات لأكثر من 15 شركة محلية.

وأوضح اللواء شريف الماوردي أن تلك الشركات المصرية تعمل فى عدة صناعات من أبرزها الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمنتجات الكيميائية، والتصنيع الذكي وآلات البناء والآلات الزراعية، ومركبات الطاقة الجديدة والتنقل الذكي.

وتوقع أن تحقق الشركات المصرية أقصى استفادة للاطلاع على أحدث المعدات والمنتجات على مستوي العالم لنقل تلك التكنولوجيا داخل السوق المصري، وعقد لقاءات مشتركة بين شركاتنا والكيانات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

نبذة عن معرض الصين

يعد معرض الاستيراد والتصدير الصيني، والذي يشار إليه عادة باسم معرض كانتون، أحد أكبر الأحداث في تقويم التجارة العالمية، منذ عام 1957، عندما أقيمت نسخته الأولى في قوانغتشو بالصين.

كما توسع هذا المعرض النصف السنوي ليصبح منصة هائلة لكل من الواردات والصادرات من مختلف الصناعات. ويضم منتجات من قطاعات عديدة كل ربيع وخريف على التوالي.

وتشارك في استضافته كل من: وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (PRC) وكذلك الحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ؛ بجانب الجهود التنظيمية التي يقدمها مركز التجارة الخارجية الصيني؛ باعتباره مسؤولًا عن جهود التخطيط.

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