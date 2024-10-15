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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48%  عند مستوى 30418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 37657 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75%  عند مستوى 13238 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01%  عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 10558 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16%  عند مستوى 3169 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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