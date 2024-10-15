الإحصاء: 18.3% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال يوليو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، وبلغـت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى 4.60 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.3٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

•الصادرات

ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.7٪ حيـث بلغـت 3.54 مليـار دولار خـلال شهــر يوليـــو 2024 مقابــل 3.20 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع، وأهــمها (ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 36.8 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.2 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 62.6 %، اسمدة بنسبة 61.0%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، مصنوعات من لدائن بنسبه 0.1 % ).

• الــــــواردات

ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9٪ حيــث بلغــت 8.14 مليــار دولار خـــلال شهــر يوليو 2024 مقابــــل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع، وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبة 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 210.1% ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 49.4 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 7.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهمهـــا ( قمح بنسبة 5.3 %، سيارات ركوب بنسبة 26.8 ٪، ذرة بنسبة 16.7 %، فول الصويا بنسبة 12.4 %).

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