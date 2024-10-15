تراجع معدل البطالة في بريطانيا لـ4% خلال أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة على مدار الفترة من يونيو وحتى أغسطس، كما تباطأ معدل نمو الأجور.

تراجع معدل البطالة في بريطانيا

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن سجل معدل البطالة مستويات 4% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، متراجعًا من مستويات 4.1%.

وارتفع متوسط الأجور التي لا تأخذ في الاعتبار المكافآت بنسبة 4.9%، وهو ما يمثل تراجعًا من مستويات 5.1%.

تراجع معدل الأشخاص الخاملين اقتصاديا

ووفقًا للبيانات، تراجع معدل الأشخاص الذين يعتبرون خاملين اقتصاديًا -الأشخاص الذين يتراوح متوسط أعمارهم مابين 16 عامًا و64 عامًا ولا يعملون أو يبحثون عن عمل- إلى 21.8%.

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وتراجع كذلك عدد الوظائف الشاغرة إلى 841 ألف وظيفة على مدار الفترة ما بين يوليو وحتى وسبتمبر.

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