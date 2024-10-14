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البنك المركزي: تراجع ديون مصر الخارجية لـ 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 - أخبار كلمتك

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البنك المركزي: تراجع ديون مصر الخارجية لـ 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 - أخبار كلمتك

البنك المركزي: تراجع ديون مصر الخارجية لـ 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:00 مساءً - كشفت  بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن  تراجع ديون مصر الخارجية إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

انخفاض الدين الخارجي طويل الأجل

وأشار المركزى الى  تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار، مقابل 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023، وسجلت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقابل 25.350 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.

تراجع أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة

وأكد  أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة انخفضت  إلى 80.178 مليار دولار مقابل 82.206 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

و تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار مقابل 41.119 مليار دولار بنهاية مارس، و45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وبلغت  أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 20.120 مليار دولار بنهاية مارس و20.096 مليار دولار بنهاية عام  .2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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