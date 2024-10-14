أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال نحو 3 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:44 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 07:43 م 10/14/2024 7:43:55 PM

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 14 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو جوافة من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيها. تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 23 جنيهًا. تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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