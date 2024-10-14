وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "إس آند بي جلوبال" فرص التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 06:25 م 10/14/2024 6:25:36 PM

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من وكالة "إس آند بي جلوبال - S&P Global" الرائدة عالميا في مجال التصنيفات الائتمانية والتحليلات والبيانات لأسواق رأس المال والسلع، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمشروعات في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة خاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية. وجاء اللقاء بالتزامن مع منتدى "S&P Global" للطاقة بالقاهرة، كما تم التباحث حول فرص التعاون الممكنة لا سيما في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى.

تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة بشركات قطاع الاعمال

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية محددة للنهوض بأداء الشركات التابعة لها وتحسين وتطوير نظم العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وكذلك تعزيز تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة والاستثمار في الفرص المتاحة والواعدة لدى الشركات التابعة في مجالات متعددة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز والتسهيلات التي تتيحها الدولة للمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية