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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "إس آند بي جلوبال" فرص التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "إس آند بي جلوبال" فرص التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "إس آند بي جلوبال" فرص التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 06:25 م 10/14/2024 6:25:36 PM

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من وكالة "إس آند بي جلوبال - S&P Global" الرائدة عالميا في مجال التصنيفات الائتمانية والتحليلات والبيانات لأسواق رأس المال والسلع، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمشروعات في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة خاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية. وجاء اللقاء بالتزامن مع منتدى "S&P Global" للطاقة بالقاهرة، كما تم التباحث حول فرص التعاون الممكنة لا سيما في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى.

تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة بشركات قطاع الاعمال 

 

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية محددة للنهوض بأداء الشركات التابعة لها وتحسين وتطوير نظم العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وكذلك تعزيز تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة والاستثمار في الفرص المتاحة والواعدة لدى الشركات التابعة في مجالات متعددة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز والتسهيلات التي تتيحها الدولة للمستثمرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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