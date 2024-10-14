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أبرزهم البلطي والجمبري، انخفاض 7 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أبرزهم البلطي والجمبري، انخفاض 7 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

أبرزهم البلطي والجمبري، انخفاض 7 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:49 م 10/14/2024 5:49:25 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 83 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 180 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 145 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 210 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 660 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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