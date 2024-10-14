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الرقابة المالية تحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية - أخبار كلمتك

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الرقابة المالية تحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/14/2024 4:00:55 PM

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمتك

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 225 (تابع)، الصادر في 13 أكتوبر 2024، 3 قرارات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، منها الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تسرى ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحـو الـوارد بـالقوانين المنظمة لها.
كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأمـوال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 211، لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين


-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

 


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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