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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:00 م 10/14/2024 4:00:48 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 14 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  6. بلغ سعر جزر بدون عروش نحو 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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